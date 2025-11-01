Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.4°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Miles de personas visitan los cementerios por el Día de Todos los Santos

Publicado: | Fuente: Cooperativa.cl | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Miles de personas acudieron este viernes a los cementerios del país para rendir homenaje a sus seres queridos en el Día de Todos los Santos, jornada que este año coincide con un fin de semana largo.

Solo en el Cementerio General se registraron más de 30 mil visitantes, quienes destacaron la fecha como una tradición familiar y un momento de reflexión. Algunos recintos organizaron actividades simbólicas, como altares fotográficos con imágenes, velas y flores, mientras que en Recoleta el alcalde Daniel Jadue encabezó una jornada cultural con ferias de emprendedores y talleres de flores y catrinas.

El feriado también generó un importante movimiento vehicular. Según la Prefectura de Tránsito y Carreteras, más de 288 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana, principalmente por la Ruta 5 Sur y las carreteras hacia la costa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados