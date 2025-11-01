Miles de personas acudieron este viernes a los cementerios del país para rendir homenaje a sus seres queridos en el Día de Todos los Santos, jornada que este año coincide con un fin de semana largo.

Solo en el Cementerio General se registraron más de 30 mil visitantes, quienes destacaron la fecha como una tradición familiar y un momento de reflexión. Algunos recintos organizaron actividades simbólicas, como altares fotográficos con imágenes, velas y flores, mientras que en Recoleta el alcalde Daniel Jadue encabezó una jornada cultural con ferias de emprendedores y talleres de flores y catrinas.

El feriado también generó un importante movimiento vehicular. Según la Prefectura de Tránsito y Carreteras, más de 288 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana, principalmente por la Ruta 5 Sur y las carreteras hacia la costa.

