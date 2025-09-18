Cadem: La empanada y el terremoto son los más representativos de la comida chilena

Una encuesta Cadem de Especial Chilenidad arrojó que la empanada es considerada el plato que mejor representa la comida chilena (28%), seguida por la cazuela (24%) y el pastel de choclo (21%). El terremoto es el trago más chileno (32%), superando al vino (21%) y la chicha (17%).

"Chile" se asocia a "paisajes" (21%) y, de hecho, casi un tercio cree que es el aspecto más reconocido de nuestro país en el extranjero. La cordillera además es elegida como el principal símbolo patrio (32%). En cuanto a tradiciones, la bandera (81%) y las Fiestas Patrias (81%) son las que generan mayor identificación.

Tomando en cuenta todo lo bueno y lo malo de nuestra historia, 81% se siente orgulloso de la historia de Chile y 84% cree que Chile es el mejor lugar para vivir dentro de América Latina. Por otra parte, la solidaridad es el rasgo que más nos identifica (45%), seguido de esforzado (30%) y luchador (24%).

Sobre la celebración de Fiestas Patrias, 51% dice que hará un asado y la mayoría prefiere la modalidad sentados (56%) versus el aseado picoteo (41%). Sobre el presupuesto, un 30% dice que gastará menos de $50 mil, y el mismo porcentaje entre $50 y $100 mil. El 28% planea ir a una fonda y el 15% viajará dentro del país.

Controversia: Pinochet en el segundo lugar de personajes históricos

La encuesta causó polémica debido a que, al ser consultados por los personajes históricos de Chile, los encuestados ubicaron al dictador Augusto Pinochet en el segundo lugar, compartiendo el puesto con el expresidente Sebastián Piñera (ambos con 10% de las preferencias).

Los dos son superados por Arturo Prat y Gabriela Mistral, que alcanzaron el primer puesto con un 12%.

En la elección de escritores, Mistral se consolida como la más destacada con casi la mitad de las preferencias (49%), mientras que, en mejor cantante o grupo musical, el primer lugar se lo llevan Los Jaivas (22%).