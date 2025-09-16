Desbordes negó que vaya a "romper una tradición" con la cueca inaugural de este año

A pocas horas de la inauguración oficial de las fondas en el Parque O'Higgins, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la polémica que surgió por el primer pie de cueca de la ceremonia.

Rompiendo la costumbre del evento, en la cual el baile inaugural une al municipio y a un representante de Gobierno, el militante de Renovación Nacional (RN) lo hará junto a su directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Eleonor Espinoza, quien es la segunda autoridad local después de él.

Luego de que el viernes una nota publicada en La Tercera planteara que con esto "se rompía una tradición", el jefe comunal descartó cualquier tipo de polémica, asegurando que en realidad "no es una tradición, no lo ha sido nunca".

El alcalde recordó que "la Presidenta Bachelet, que era mujer, y el alcalde (de la época), que era hombre, bailaban juntos, pero en algún minuto (posterior) la Presidenta bailó con su hijo, Sebastián Dávalos".

"Y qué problema habría (para mí) de bailar con alguna autoridad de Gobierno", agregó Desbordes, al tiempo que descartó que la supuesta controversia haya sido un tema de conversación con el Gobierno.

"Nunca fue tema, nunca se conversó, he conversado con el jefe de gabinete del Presidente, con el señor (Carlos) Durán, 40 veces de distintos temas y nunca, nunca, nunca, nunca, nunca salió él: 'Alcalde, ¿usted va a bailar con la subsecretaria, la ministra o no sé quién?' Nunca", sentenció.

La ceremonia de inauguración de Fiestas Patrias se realizará este martes a las 20:00 horas en el Parque O'Higgins.