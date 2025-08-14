Diputada presenta proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre
De aprobarse el proyecto, este año habría cinco días consecutivos de festejo para Fiestas Patrias.
La diputada Camila Musante (Ind- - PPD) anunció un proyecto de ley que busca declarar feriado el próximo miércoles 17 de septiembre.
Según explicó la parlamentaria, la idea es actualizar la Ley 19.973 promulgada por Ricardo Lagos, y que estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, por lo que su proyecto busca cambiar "el guarismo 2004, por el guarismo 2025".
"La posibilidad de contar con un día extra de festejos permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía", aseguró Musante a Meganoticias.
De aprobarse el proyecto, este año habría cinco días consecutivos de festejo para Fiestas Patrias, lo que a su juicio "incrementará el consumo y provocará una generación de empleos para cubrir una mayor afluencia de personas. Debemos dar fomento al turismo y a las actividades de esparcimiento, en donde habrá evidentemente un beneficio directo para la actividad económica asociada al turismo".
Cabe destacar que de declararse feriado dicho día, no estaría catalogado como irrenunciable.