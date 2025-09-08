Fiestas Patrias 2025: ¿Cuándo es obligatorio izar la bandera chilena?

Con la llegada de septiembre, una de las tradiciones más emblemáticas es instalar la bandera nacional en viviendas y edificios públicos y privados para Fiestas Patrias.

Sin embargo, esta costumbre no es solo simbólica: La ley N.º 20.537 establece que durante el mes patrio su izamiento es obligatorio, y quienes no la exhiban pueden enfrentar sanciones económicas.

Aunque la normativa permite usar la bandera en cualquier época del año sin autorización, en septiembre su exhibición es un deber legal.

¿Qué días es obligatorio instalar la bandera chilena?

La bandera chilena debe izarse obligatoriamente los días 18 y 19 de septiembre, correspondientes a los feriados de las Fiestas Patrias por la Independencia y las Glorias del Ejército, respectivamente.

Quienes no instalen la bandera en dichos días, o lo hagan de manera incorrecta, pueden ser sancionados con una multa que va de 1 a 5 UTM, es decir, entre $69 mil y $346 mil.

Cabe destacar que esta normativa no aplica a los residentes de departamentos si el edificio ya cuenta con una bandera.

¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena?

El Artículo 3 de la ley mencionada detalla, además, las condiciones para izar la bandera correctamente, las cuales son: