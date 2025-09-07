Fiestas patrias: Gobierno pide "autocuidado" para evitar accidentes por consumo de alcohol

El Ministerio de Transportes impulsó este domingo la campaña "Pueblito del Silencio", que busca concientizar a la población sobre los accidentes viales que se registran durante las Fiestas Patrias, enfatizando que 70 personas murieron por estas razones en 2024.

La cartera recalcó que el año pasado hubo más de 1.500 accidentes de tránsito y las fiscalizaciones dejaron un saldo de casi 700 detenidos, de los que su mayoría fueron sorprendidos en estado de ebriedad.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que "ese ánimo festivo de celebración que tiene que estar en lo más alto, tiene que estar acompañado también de responsabilidad, prevención, autocuidado equivalente, para al final del 18 seamos los mismos y no hayamos perdido 70 vidas como nos pasó el año pasado".

"El llamado que hacemos es que hagamos un esfuerzo sistemático para que ese 'pueblito del silencio' no siga recibiendo más personas fallecidas", aseveró.

Evitar que este pueblo crezca depende de la responsabilidad de cada persona al momento de movilizarse.



En estas fiestas y siempre, respeta el límite de velocidad, pasa las llaves si consumiste alcohol y no uses el celular al volante.#NoMásMuertesEnElTránsito — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 7, 2025

Dentro de las medidas para prevenir accidentes, habrá un aumento en las fiscalizaciones de tránsito, principalmente, en los terminales de buses interurbanos, zonas de bohemia y en lo más de 500 puntos que habitualmente hay siniestros en las Fiestas Patrias en todo el país.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, precisó que para estas fechas "como es tradición, redoblamos los esfuerzos, el trabajo para controlar y fiscalizar de manera activa".

"Lamentablemente, las causales que comúnmente son las que lideran las estadísticas, como es la velocidad no razonable ni imprudente, no estar atento a las condiciones del tránsito y para el caso de los peatones, cruzar por aquellos lugares que no están habilitados. Todas esas causales son requisitos lamentables para ser parte de este pueblito del silencio", afirmó.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), en promedio en el país fallecen cuatro personas al día en accidentes de tránsito. No obstante, en 2024, durante los 10 días de Fiestas Patrias, el promedio aumentó a siete personas diarias.