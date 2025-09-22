Los fonderos del Parque O’Higgins criticaron a la productora y la Municipalidad de Santiago por la baja asistencia, las pérdidas en ventas y la mala organización de la Gran Fonda de Chile.

Apuntaron a la falta de experiencia de los encargados este año, afirmaron que "el año pasado fue otra cosa" y se quejaron de la presencia de "mucha familia Miranda".

LEER ARTICULO COMPLETO