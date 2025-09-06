"Que la vida no dependa de un hilo": Gobierno lanzó campaña para prevenir uso de hilo curado

El Ministerio de Obras Públicas impulsó la campaña: "Que la vida no dependa de un hilo", iniciativa que busca prevenir los accidentes de tránsito a raíz de los volantines en las autopistas concesionadas y el uso de hilo curado.

"(Hay que) llamar la atención respecto del riesgo mortal que tiene la utilización de hilo curado. Está prohibido utilizarlo en nuestro país, pero así y todo, hay personas que lo siguen utilizando poniendo en riesgo la vida de otras personas", enfatizó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Asimismo, se presentó un mapa de riesgo en el que se identificaron 38 puntos de la Región Metropolitana en los que se han registrado accidentes de tránsito, producto del mal uso de los volatines.