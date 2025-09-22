Subsecretario MOP: Cifra de accidentes en Fiestas Patrias bajó, pero sigue alta cifra de fallecidos

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, valoró en Cooperativa el descenso en la cifra de accidentes registrados en carreteras durante estas Fiestas Patrias, aunque lamentó que la cantidad de fallecidos sigue siendo alta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad destacó que "fueron un poquito más de un millón de vehículos que salieron entre el día 12 de septiembre, hasta ya el fin de semana pasado".

"El balance que nosotros hacemos es bueno, en el sentido que el día de ayer esperábamos nosotros que regresaran 180 mil vehículos, para completar el millón de vehículos, y regresaron alrededor de 160 mil. Por lo tanto, estimamos que ya muchos automovilistas regresan el lunes, después del fin de semana largo", añadió.

Núñez reportó que "Carabineros informó que hubo un 40 por ciento menos de siniestros en las carreteras en comparación con otros años, por lo tanto evita las congestiones producto de muchos choques por alcance".

"Lo negativo es que disminuyeron los accidentes, pero mantenemos la misma cantidad de fallecidos. El día de ayer, Carabineros informaba que llevábamos 17 fallecidos en el fin de semana del 18 de septiembre y hoy van a dar la cifra final, que incluye lo que pueda haber sucedido en la madrugada", adelantó.