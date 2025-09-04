Veterinarios alertan sobre alimentos dañinos para mascotas en Fiestas Patrias

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, las consultas de urgencia de mascotas suelen aumentar debido a que están más expuestas a consumir allimentos destinados a humanos, lo que puede causar intoxicaciones o cuadros gástricos severos.

Es por ello que los veterinarios hacen un llamado a evitar ciertos tipos de comidas que pueden provocar intoxicaciones graves e incluso emergencias médicas.

Según explicó la médico veterinaria, Masiel Gálvez, entre los alimentos que representan mayor riesgo se encuentran la carne con huesos, que puede provocar atragantamiento u obstrucciones; los embutidos, como longanizas y choripanes, que generan vómitos y pancreatitis por su alto contenido de grasa y condimentos; y las preparaciones con ajo o cebolla, que además de dañar el sistema digestivo pueden destruir glóbulos rojos y causar anemia.

También se debe evitar dar pan amasado o masas con levadura, ya que fermentan en el estómago con riesgo de torsión gástrica; uvas y pasas, que pueden ocasionar insuficiencia renal; y productos altos en grasa como mayonesa y salsas.

Los postres, tortas y chocolates son altamente tóxicos y pueden derivar en convulsiones o daño cardíaco, mientras que cualquier bebida alcohólica está completamente prohibida, ya que puede provocar depresión del sistema nervioso e incluso la muerte.

Es por ello que los especialistas recomiendan no variar el alimento habitual de las mascotas en las celebraciones y, en caso de querer incluirlas, optar por snacks especiales diseñados para ellas, que no representen un riesgo para su salud.