"Fuegos artificiales del siglo XXI": Vuelve la fiesta de Año Nuevo a la Torre Entel

El delegado Metropolitano, Gonzalo Durán, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmaron que este 31 de diciembre, la Región Metropolitana volverá a retomar una de sus tradiciones: celebrar el Año Nuevo a los pies de la Torre Entel, en pleno centro de Santiago.

La celebración, realizada por décadas en la capital, fue suspendida en 2019 tras el estallido social, decisión que se repitió en los años venideros debido a la pandemia en 2020 y 2021.

En un video conjunto, las autoridades destacaron que "vuelven los fuegos artificiales de la torre Entel, una de las fiestas más grandes de Chile, una fiesta maravillosa" con "fuegos artificiales del Siglo XXI".

"Recuperamos una preciosa tradición de la Región Metropolitana, recuperamos el espacio público con las coordinaciones necesarias para que sea un espectáculo familiar y seguro", añadieron.

Las autoridades detallaron que el show contemplará fuegos artificiales, música en vivo y espectáculo de drones.