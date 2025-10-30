En entrevista con Lo Que Queda del Día, el ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, proyectó una salida de 450.000 vehículos desde la Región Metropolitana por el inicio del fin de semana largo.

La autoridad destacó que, si bien la cantidad de automóviles es menor a la de Fiestas Patrias, la congestión se concentrará en menos días, afectando el jueves, la mañana del viernes y, sobre todo, la tarde del domingo. En ese sentido, sugirió escalonar el regreso a la capital.

"El día domingo, que es el día de regreso, por la tarde vamos a tener congestión en las distintas rutas del país. Por lo tanto, el llamado nuestro es a planificar nuestros viajes y planificar significa salir temprano (...) Quienes puedan volver el día lunes, hacerlo, para efecto de no verse con un estrés de hora en un taco y después el día lunes llegar a trabajar", dijo el secretario de Estado.

