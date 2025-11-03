Carabineros inauguró el Observatorio Policial para el Control de Orden Publico
Carabineros inauguró este lunes el Observatorio Policial para el Control de Orden Publico, destinado al mantenimiento, resguardo, control y restablecimiento de manera estandarizada en esta materia.
En la ceremonia que contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se detalló que el nuevo organismo tiene además como objetivo el aprendizaje organizacional con un enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos.
