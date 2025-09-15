Síguenos:
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Delincuentes que entraron a Labocar robaron "evidencia y al menos 18 armas de fuego"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Así lo detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

La institución había comunicado más temprano que, "por responsabilidad de mando", pasó a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe de la repartición.

Delincuentes que entraron a Labocar robaron

El atraco afectó el sábado a dependencias del Laboratorio de Criminalística en Santiago.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó este lunes que los delincuentes que el fin de semana ingresaron a dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar) en el centro de Santiago robaron "evidencia y a lo menos 18 armas de fuego".

Según se conoció el sábado, los intrusos ingresaron a la unidad policial especializada a través de un forado desde un local abandonado contiguo.

Esta misma jornada, más temprano, la institución informó que había pasado a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe del Labocar, debido a su "responsabilidad de mando" en el incidente.

"Desde el primer momento que se tomó conocimiento (del hecho) se empezó a trabajar con el Ministerio Público (...) y se transparentó" lo sucedido, señaló el general Araya esta tarde en Coquimbo, durante la ceremonia de inauguración de la comisaría temporal de la Fiesta de La Pampilla; actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

"Dada la gravedad de los hechos, esto derivó en tomar la determinación, como mando institucional, de llamar al a retiro al coronel Roberto Saravia, quien independiente (de esta situación, tuvo) una tremenda trayectoria, (es) un tremendo profesional, pero en este caso corresponde activar lo que es la responsabilidad de mando", explicó Araya.

Añadió que "los informes preliminares -y sin entrar en el total de detalle- (indican que) existe evidencia que fue sustraída desde ese lugar en específico, y también se me ha confirmado que existe la sustracción de, a lo menos, 18 armas de fuego, que están siendo individualizadas con su respectivo número".

"Se trabaja con el máximo sigilo para determinar las causas, la totalidad de lo sustraído -se están haciendo los inventarios que corresponden- y (se trabaja con) el máximo de diligencia tendiente a la búsqueda de los autores de este delito", sentenció el general director.

