"General Michi": El tierno gatito que fue adoptado por comisaría de Porvenir
Publicado:
Fotos Destacadas
"Barbarie": La reacción de la prensa argentina ante los incidentes de Independiente con la U
"Qué ganas de volver": Dua Lipa recordó su paso por Chile con icónicas postales
Desde Rusia con amor: ¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez?
Fotos Recientes
Chayanne concretó el primero de sus ocho conciertos en Movistar Arena
"General Michi": El tierno gatito que fue adoptado por comisaría de Porvenir
Ejército iraní realizó ejercicios militares en el mar de Omán
A través de redes sociales se comenzó a viralizar un nuevo integrante de Carabineros. Se trata de Naruto, un gatito adoptado por la 3ª Comisaría de Porvenir, en Magallanes, que conquistó a los internautas con sus especiales atuendos y apodos como “General Michi” y “Catbinero”. Desde la unidad aseguran que el felino ya forma parte del equipo y que se ha ganado el cariño de la comunidad.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados