"General Michi": El tierno gatito que fue adoptado por comisaría de Porvenir

A través de redes sociales se comenzó a viralizar un nuevo integrante de Carabineros. Se trata de Naruto, un gatito adoptado por la 3ª Comisaría de Porvenir, en Magallanes, que conquistó a los internautas con sus especiales atuendos y apodos como “General Michi” y “Catbinero”. Desde la unidad aseguran que el felino ya forma parte del equipo y que se ha ganado el cariño de la comunidad.

