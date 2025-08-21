A través de redes sociales se comenzó a viralizar un nuevo integrante de Carabineros. Se trata de Naruto, un gatito adoptado por la 3ª Comisaría de Porvenir, en Magallanes, que conquistó a los internautas con sus especiales atuendos y apodos como “General Michi” y “Catbinero”. Desde la unidad aseguran que el felino ya forma parte del equipo y que se ha ganado el cariño de la comunidad.

