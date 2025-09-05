San Ramón: Carabinero abatió a sujeto que lo amenazó con un arma

Carabineros abatió a una persona que, tras ser sorprendida participando en una venta de droga en San Ramón, se parapetó en una vivienda y amenazó a los uniformados con un arma de fuego la noche de este jueves.

Los efectivos presenciaron la transacción mientras patrullaban los alrededores de la plaza 26 de Enero, en la población La Bandera, y por el carácter flagrante del hecho, persiguieron a uno de los implicados.

El hombre logró refugiarse en una vivienda, y desde el interior, amenazó con una pistola a uno de los funcionarios que lo siguieron hasta ese lugar.

Según el fiscal Juan Cheuquiante, el carabinero "le solicita que deponga su actuar, que baje el arma, pero este no lo realiza, y el funcionario policial hace uso de su arma de fuego", efectuando dos disparos que dieron muerte al sujeto.

El Ministerio Público ya instruyó diligencias a la PDI para esclarecer la dinámica del procedimiento policial, y evaluar si se acredita la legítima defensa.

En cuanto a la venta de droga que originó el operativo, tres personas fueron detenidas por Carabineros, y el personal además "trabaja al interior del inmueble, que está bastante desordenado", añadió el persecutor.

Por lo pronto, se ha reportado el "hallazgo de papelinas que son utilizadas para la dosificación de droga" dentro de esa vivienda.