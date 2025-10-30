Colchane: Puesto fronterizo fue atacado y un cabo del Ejército resultó herido

Un grupo de al menos tres individuos atacó esta madrugada un puesto de observación del Ejército de Chile ubicado en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, dejando herido a un cabo segundo perteneciente a la Brigada Motorizada Huamachuco.

Según información a la que accedió Cooperativa, el hecho ocurrió cerca de las 04:30, cuando personal militar detectó a un individuo cruzando por un paso no habilitado. Al acercarse a una torre de iluminación, el sujeto comenzó a atacarla, provocando el apagado de las luces del puesto de vigilancia.

En ese momento, un cabo segundo, que realizaba labores de control y fiscalización fronteriza, descendió desde el observatorio para verificar la situación y fue agredido por al menos tres personas, quienes lo golpearon y lanzaron al suelo.

El funcionario utilizó su escopeta antidisturbios para repeler el ataque, logrando disuadir a los agresores, que huyeron hacia territorio boliviano.

El hecho está siendo investigado por el Ministerio Público de la Región de Tarapacá.