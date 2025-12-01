Detuvieron a supuesto líder de la banda narcomilitar: Estuvo prófugo por cinco meses

Pedro Ortega, exsargento en retiro del Ejército de Chile y sindicado como líder de una banda narcomilitar, fue detenido tras permanecer prófugo por casi cinco meses.

Ortega, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una red criminal integrada por suboficiales activos y en retiro del Ejército, fue arrestado en Pisiga Carpa, comuna de Colchane, tras ser detectado ingresando al país por un paso no habilitado.

El grupo delictivo, desarticulado en junio de 2025, logró llevar a cabo alrededor de 17 operaciones de narcotráfico entre marzo de 2024 y mayo de 2025, trasladando cerca de 200 kilos de droga desde Iquique hacia la Región Metropolitana usando cápsulas de seguridad.

La banda se caracterizaba por su estructura eficiente y el control logístico que Ortega ejercía a través de vehículos equipados con GPS, lo que le permitía monitorear la distribución de la droga desde Alto Hospicio.

Ortega permaneció escondido cerca de cinco meses en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, antes de regresar al país y ser capturado por una patrulla especializada de Carabineros.

El exsargento será trasladado a Iquique para su control de detención y formalización por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.