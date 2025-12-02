Supuesto líder de "narcomilitares" nortinos enfrenta audiencia de formalización

La Fiscalía Regional de Tarapacá formalizará este martes al sargento Pedro Natalio Ortega Ulloa, último imputado prófugo y presunto líder en el caso de "narcomilitares", en el que ocho funcionarios y exfuncionarios del Ejército junto a un civil fueron aprehendidos con casi 200 kilos de droga, que trasladaron desde la zona norte hasta la Región Metropolitana.

Ortega fue detenido por personal del OS7 de Carabineros en el sector de Pisiga Carpa, cuando regresaba -después de estar cinco meses prófugo- desde Bolivia a Chile por un paso no habilitado en Colchane, detalló el general Andrián Andrades, jefe de zona en Tarapacá.

El Ministerio Público pidió la reserva de la audiencia, en que Ortega será imputado por el delito de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.