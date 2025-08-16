Tres militares detenidos en Aysén tras retiro de encomienda con 11 kilos de droga

Tres cabos del Ejército, pertenecientes al Regimiento N°8 Chiloé, fueron detenidos este sábado en Puerto Aysén, en el marco de un operativo de entrega vigilada liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía.

Los funcionarios, aún en servicio activo, fueron arrestados luego de retirar una encomienda que contenía más de 11 kilos de sustancias ilícitas desde una sucursal de Chilexpress, según publicó La Tercera.

El procedimiento se gestó tras una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente en conjunto con la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, que se trasladaron hasta la Región de Aysén para concretar la detención.

Según los antecedentes proporcionados, además de los tres militares, un civil también fue aprehendido por participar en el retiro del paquete.

De acuerdo a la Fiscalía, los tres cabos del Ejército serán formalizados durante la mañana de este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por el delito de tráfico de drogas.