El Hospital de Niños Dr. Roberto del Río está celebrando 124 años de historia y este martes 30 de diciembre la jornada fue animada por un especial invitado: la Dixie Band de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que llegó con su música y ritmo hasta el recinto de la comuna de Independencia.
Fueron pacientes, familiares y funcionarios quienes disfrutaron de las melodías que el grupo musical interpretó, tanto en el auditorio del nosocomio como en sus pasillos, particularmente en los del cuarto piso, donde los pequeños hospitalizados también fueron sumados a la fiesta sonora.
El director del hospital, Ricardo Pinto, y coronel Cristian Aparicio destacaron la actividad, por "llenar de alegría a la comunidad hospitalaria"; algo que para la FACh "es un honor, acompañando a través de la música", dijo el oficial.