Narcotráfico en las FF.AA.: Delpiano urgió a reforzar la contrainteligencia en cuarteles

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, expresó este miércoles su profunda preocupación por la creciente cantidad de casos que involucran a militares en delitos relacionados con el narcotráfico.

La secretaria de Estado abordó el tema durante una actividad oficial por el natalicio de Bernardo O'Higgins en la Región del Ñuble, en la que participaron autoridades de las Fuerzas Armadas.

Delpiano reconoció que su ministerio está "muy preocupado" por esta situación y aseguró: "No quiero minimizarlo para nada".

"Creo que este es un tema en que nosotros debemos reforzar también la contrainteligencia dentro de los cuarteles", para prevenir y detectar este tipo de ilícitos, agregó la titular de Defensa.