El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en El Diario de Cooperativa a las amenazas que ha recibido y a las que también afectan a funcionarios del Poder Judicial, recalcando que se trata de una manera por parte del crimen organizado de buscar controlar a quienes los están investigando.

"No vamos a dejar que ningún funcionario público sea amedrentado por el ejercicio de sus funciones", planteó.

Sobre amenazas de posible corte político en su contra, Gajardo manifestó que "no podemos permitir que la violencia política se instale en nuestro país (...) en una democracia, en la que podemos tener diferencias, nos tratamos con respeto porque todas las perspectivas permiten construir una sociedad".

