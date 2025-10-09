Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.1°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Amenazas a autoridades: "Las bandas intentan permear a las instituciones que las combaten"

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en El Diario de Cooperativa a las amenazas que ha recibido y a las que también afectan a funcionarios del Poder Judicial, recalcando que se trata de una manera por parte del crimen organizado de buscar controlar a quienes los están investigando.

"No vamos a dejar que ningún funcionario público sea amedrentado por el ejercicio de sus funciones", planteó.

Sobre amenazas de posible corte político en su contra, Gajardo manifestó que "no podemos permitir que la violencia política se instale en nuestro país (...) en una democracia, en la que podemos tener diferencias, nos tratamos con respeto porque todas las perspectivas permiten construir una sociedad".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados