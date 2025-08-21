CPC destacó "estrecha relación" con Marcel y proyectó desafíos de Hacienda

El panorama político y económico chileno se agita con la confirmación de la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, después de una gestión de más tres años y cinco meses.

El economista, quien asumió el liderazgo de las finanzas públicas tras su paso por el Banco Central, dejó su puesto con desafíos importantes y un legado de proyectos clave como el pacto fiscal.

Respecto a la bullada salida de Marcel, desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), su presidenta, Susana Jiménez, destacó "la estrecha relación de confianza y colaboración que mantuvimos con él y su equipo durante todo el periodo de su gestión".

La líder gremial enfatizó la importancia del diálogo, señalando que la CPC "expresó la permanente voluntad de diálogo constructivo y colaboración entre el sector privado y el gobierno", ya que "vivimos un momento crucial para echar a andar los motores que traigan a los chilenos más oportunidades y bienestar".

Jiménez no solo destacó la relación, sino que también delineó "los grandes desafíos que enfrenta Chile en materia económica, con un crecimiento y un mercado laboral debilitados, además de un escenario fiscal complejo".

En este contexto, la CPC subrayó la necesidad de "trabajar con responsabilidad y celeridad para concretar las reformas que nos permitan retomar el crecimiento alto, la inversión y la creación de empleo".

Además, hizo un llamado a la nueva autoridad económica para estricto control del gasto público para "evitar que se incremente el desbalance fiscal y la deuda pública".

El valor del diálogo franco

En relación con las negociaciones lideradas por la autoridad saliente, Ricardo Mewes, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y de la CPC, afirmó que "si hay algo que yo rescato es esa actitud de diálogo que ambos tuvimos en términos de poder decir francamente lo que cada uno pensaba".

"Lo que derivó también en una propuesta que nosotros hicimos desde la CPC, que era bajar los impuestos corporativos al 23% con compensaciones, situación que me consta a mí que él (Marcel) la que consideró", recordó.

El diálogo con Grau y tareas pendientes

A pesar del cambio, la CPC ya ha manifestado su disposición a colaborar con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Susana Jiménez afirmó que han tenido "una relación cercana y colaborativa" con Grau, lo que sugiere una continuidad en la búsqueda de consensos.

La salida de Marcel deja varias tareas importantes "en camino" para el nuevo titular de Hacienda. Entre ellas, se destaca la negociación del presupuesto del próximo año, la resolución del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y la finalización del Crédito con Aval del Estado (CAE), que pasó al Senado tras un paso importante en el Congreso.

A estos temas se suman la reforma tributaria y el necesario recorte del gasto fiscal, un punto constantemente solicitado por entidades como el Consejo Fiscal Autónomo.