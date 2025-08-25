García defiende a Marcel: "Es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento"
El nuevo ministro de Economía rechazó en Cooperativa las críticas formuladas por el timonel comunista, Lautaro Carmona, respecto del extitular de Hacienda.
Aseguró que, con Nicolás Grau en aquel puesto, "el Gobierno va a mantener la posición de que la responsabilidad fiscal es la regla".
García explicó que fue designado con la misión "muy clara de fomentar la inversión y el empleo", y señaló como principal desafío la dictación de los reglamentos para implementar la ley que busca poner fin a la "permisología".