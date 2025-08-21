Mario Marcel presentó su renuncia al Presidente Boric

El ministro Mario Marcel presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric este jueves en La Moneda, tras una reunión que se extendió por más de media hora.

Ha trascendido que, tras casi cuatro años en el cargo, decidió salir del gabinete por razones personales, por lo que no se sumaría a la campaña de la candidata Jeannette Jara.

Marcel es el segundo ministro en abandonar el Gobierno esta semana, después de que Esteban Valenzuela fuese removido de la cartera de Agricultura este miércoles.

Según fuentes en La Moneda, el cambio de gabinete se realizará esta misma tarde.