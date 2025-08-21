Síguenos:
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Mario Marcel presentó su renuncia al Presidente Boric

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según fuentes de La Moneda, la dimisión se debe a "razones personales".

Mario Marcel presentó su renuncia al Presidente Boric
 ATON (archivo)
El ministro Mario Marcel presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric este jueves en La Moneda, tras una reunión que se extendió por más de media hora.

Ha trascendido que, tras casi cuatro años en el cargo, decidió salir del gabinete por razones personales, por lo que no se sumaría a la campaña de la candidata Jeannette Jara.

Marcel es el segundo ministro en abandonar el Gobierno esta semana, después de que Esteban Valenzuela fuese removido de la cartera de Agricultura este miércoles.

Según fuentes en La Moneda, el cambio de gabinete se realizará esta misma tarde.

