Parlamentarios oficialistas acusan aprovechamiento político por AC contra Pardow

Los diputados del oficialismo y parte de la Comisión de Minería y Energía, Nelson Venegas (PS) y Cristián Tapia (ind-PPD), rechazaron la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz de los cobros excesivos en las cuentas de la luz por un error de cálculo.

Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), mencionó el sábado en Chilevisión Noticias que la acción "no solamente no tiene mérito, (sino que) no se justifica, distrae del objetivo central y no es pertinente".

En una línea similar, el diputado Nelson Venegas sostuvo que "es tan evidente, es tan burdo el aprovechamiento político que se quiere sacar de esta situación. Si aquí los responsables principales son las empresas, no solo respecto a este tema en particular, sino que de todas las faltas que ha detectado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) donde la derecha nunca ha dicho nada".

"Simplemente aquí se trata de sacar provecho en un momento electoral determinado", afirmó.

Asimismo, su par Cristián Tapia apuntó a que "nos debemos abocar 100% a pedir la restitución de cada uno de los pesos que se cobraron de más, con intereses, para que estas empresas abusivas se la devuelvan a todos y cada uno de los clientes de nuestro país".

"La acusación constitucional, en estos momentos, creo que carece de fundamento, sobrepasa todos los límites", planteó.

En ese sentido, Ejecutivo descartó que sea una buena idea tramitar una ley corta que apresure la devolución del cobro extra en las cuentas de la luz.