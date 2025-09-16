Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago15.8°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Juntos Más Barato": Fosis impulsa programa de compras colectivas con ahorros de 30%

Publicado: | Fuente: Radio Cooperativa | Foto: ATON (Referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) lanzó el programa "Juntos Más Barato", que permite a personas y organizaciones acceder a compras colectivas de alimentos y artículos de aseo con descuentos cercanos al 30 por ciento.

Para participar, los interesados deben inscribirse en JuntosMasBarato.cl o en Fosis.gob.cl, seleccionar su comuna, ingresar a la tienda virtual correspondiente, realizar el pedido y pagar en línea. Luego, los productos adquiridos se retiran en un punto de despacho definido.

El programa ya opera en 13 comunas del país: Copiapó, Coquimbo, Maipú, Lo Prado, Chillán y Punta Arenas entre ellas, y de cara a las Fiestas Patrias, ofrece una "canasta dieciochera" con precios rebajados en carbón, harinas y otros productos de temporada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados