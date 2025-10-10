Orellana negó que agresor de Nabila Rifo haya salido libre por culpa de SernamEG

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, negó que una falla de SernamEG haya facilitado que el agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, pudiera acceder a la libertad condicional.

De acuerdo a un reportaje de Biobío, SernamEG no habría reasignado el caso de Rifo a una nueva abogada tras la destitución de su defensora original, por lo que los correos electrónicos de notificación nunca llegaron a la repartición.

A través de un video publicado en redes sociales, Orellana explicó: "¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso. La ley dice que si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional yo tengo que ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio en que lo declararon culpable".

"En el caso que estamos comentando, esto se definió en 2017 y es vía domicilio, y no es solo eso, sino que la norma además dice que en el caso de personas con discapacidad visual esa notificación tiene que ser especialmente accesible", añadió.

Orellana insistió en que "desde que conocimos esta noticia el día martes, lo que hemos hecho es hacer todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad informándole de todos los pasos en forma presencial, y también buscando todas las formas en que esto se puede mejorar".

Nos referimos a las últimas informaciones que se han entregado respecto a la libertad condicional de Mauricio Ortega. Reiteramos que proteger la dignidad de las mujeres que han vivido violencia es responsabilidad de todas/os, hacemos un llamado a evitar actos de revictimización. pic.twitter.com/gZ7n1Zkaxo — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) October 10, 2025

La directora de SernamEG Aysén, Patricia Baeza, ratificó que "no fuimos notificados como servicio y efectivamente tuvimos acceso a la resolución que indicaba aquello y fueron otros los órganos que fueron notificados, pero no nosotroso como parte querellante".

"En la visita que realizamos a la casa de la señora Rifo, ella también nos indicó que no fue notificada", recordó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó que "cinco magistrados componen esta comisión y son esos cinco magistrados, con todos los antecedentes que reúnen, los que deciden si otorgan o no la libertad condicional. Es un mecanismo que en términos generales, si es bien utilizado, es un buen mecanismo para que las personas tengan una salida progresiva al medio libre y puedan tener menos reincidencia delictiva".

"Cuando se utilizan casos que conmocionan a la opinión pública y que no tienen todos los antecedentes que permitan defender adecuadamente la decisión que se tomó, minan la confianza en el Poder Judicial y en el sistema de justicia", recalcó.

Críticas desde el Congreso

Desde el Congreso, la diputada Carla Morales (RN) dijo que "una vez más este Gobierno les falla a las mujeres. Mientras la ministra Orellana está preocupada de fidelizar votos ideológicos con su proyecto de aborto, las mujeres chilenas siguen en la indefensión por la negligencia y también la desidia de este supuesto gobierno feminista".

"El Congreso se aseguró de dar voz a las víctimas y la ineptitud del gobierno se las quita", lamentó.

Mientras tanto, el senador Pedro Araya (Ind-PPD) planteó que "el Presidente Gabriel Boric le debe una disculpa pública a Nabila Rifo y una explicación a todo el país. No es posible que producto de la negligencia de funcionarios del Estado hoy día Nabila se encuentre en la situación en la que está, que su agresor haya salido en libertad condicional producto de la negligencia de funcionarios públicos que no se opusieron a esta situación".