Tópicos: País | Iglesia Católica

Cardenal Chomalí anunció especial ceremonia para bendecir a mascotas: ¿Cómo participar?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La ceremonia será en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales y reconocido por sus enseñanzas en cuanto al respeto por la naturaleza.

Cardenal Chomalí anunció especial ceremonia para bendecir a mascotas: ¿Cómo participar?
 Captura / iStock
A través de redes sociales, el cardenal Francisco Chomalí, anunció la realización de una ceremonia exclusiva para bendecir a mascotas.

El ritual llamado Bendición de Mascotas, se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 18:00 horas, y de manera online para que todas las personas que estén interesadas en bendecir a sus mascotas puedan participar.

De acuerdo con el anuncio de redes sociales, la ceremonia se llevará a cabo en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales y reconocido en la Iglesia Católica por sus enseñanzas que transmiten un profundo respeto por la naturaleza. Lo anterior, ya que el 4 de octubre se conmemora el santo de San Francisco de Asís.

Las personas interesadas en participar podrán hacerlo a través de la plataforma de Zoom, ingresando el ID de la reunión (833 2791 2803) y su código de acceso (001799).

Asimismo, se podrá seguir la transmisión en vivo a través de Facebook y Youtube de la Iglesia de Santiago.

