León XIV recibió en Roma a obispos de la Conferencia Episcopal de Chile
El papa León XIV recibió en El Vaticano a los obispos chilenos miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), en un encuentro que consideró temas como el aborto, la eutanasia y la situación de los migrantes.
A la Santa Sede llegaron René Rebolledo, arzobispo de La Serena; Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta; Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago; Juan González, obispo de San Bernardo; y Cristián Castro, obispo de Los Ángeles.
