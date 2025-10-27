El papa León XIV recibió en El Vaticano a los obispos chilenos miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), en un encuentro que consideró temas como el aborto, la eutanasia y la situación de los migrantes.

A la Santa Sede llegaron René Rebolledo, arzobispo de La Serena; Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta; Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago; Juan González, obispo de San Bernardo; y Cristián Castro, obispo de Los Ángeles.

