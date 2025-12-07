En el marco de la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca (Región de Valparaíso), la Iglesia Católica llamó a los feligreses a "dejar la mentalidad de la vela y de las flores", y, en su reemplazo, llevar ofrendas tales como alimentos para los pobres.

"Paguemos nuestras promesas y nuestras mandas con obras de misericordia. Estoy pensando, en este momento, en alimento para los carenciados; que ese alimento nos ayude a llevar -esta próxima Navidad- cajas a los más pobres", planteó el obispo de Valparaíso, Jorge Vega.

El rector del Santuario Lo Vásquez, presbítero Winstor Hardy, añadió que, entre este domingo y lunes, "va a haber, "van a haber hermanos sacerdotes que van a estar acogiendo a los más vulnerables con el hermoso don de la confesión".

