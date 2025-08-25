"Cambiemos su historia" se denomina la campaña con que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que busca sumar más familias de acogida, para "restituir el derecho de vivir en familia de miles de niños, niñas y adolescentes", pues actualmente hay más de 5.000 NNA que viven en residencias del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, y de ellos 727 tienen entre 0 y 3 años.

Quienes deseen postular deben cumplir con requisitos como: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, no estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas o adolescentes, contar con ingresos regulares y tener una red de apoyo, entre otros.

Luego, los postulantes pasan por un proceso de evaluación de idoneidad, que considera entrevistas y visitas domiciliarias a ellos y su red de apoyo, además capacitaciones por parte de profesionales especializados; en un proceso que puede durar 6 meses, pero que parte inscribirse en el sitio servicioproteccion.gob.cl.

