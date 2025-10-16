Alcalde de Melipeuco se querelló contra funcionario que le mordió una oreja

El alcalde de la comuna de Melipeuco (Región de La Araucanía), Alejandro Cuminao, presentó una querella criminal contra Francisco Zárate, funcionario de la Municipalidad acusado de morder y arrancarle parte de una oreja el pasado 16 de septiembre y que se encuentra actualmente en prisión preventiva por este caso.

"Esta querella es por dos delitos: lesiones graves gravísimas en concurso con un delito de amenazas de muerte. En tal sentido, hemos aportado todos los antecedentes al Ministerio Público para que estos hechos sean esclarecidos a la brevedad", dijo el abogado del jefe comunal, Dionisio Ulloa.