Dejan dos coronas de flores en exPenitenciaria de Santiago

Dos coronas de flores fueron dejadas en las afueras de la exPenitenciaría de Santiago este lunes, lo que se podría considerar como una amenaza hacia los funcionarios.

De acuerdo a información preliminar, Carabineros conversó con el guardia de Gendarmería, quien manifestó que alrededor de las 11:30 horas había llegado hasta el exterior del recinto penitenciario un vehículo modelo Sail, de la marca Chevrolet, con una conductora, que llevaba las dos coronas.

La policía se entrevistó con la mujer y esta manifestó que los arreglos florales fueron enviados por encargo a nombre de un interno. Lo que podría considerarse una aparente amenaza.

Asimismo, una de estas coronas iba en dirección a funcionario de Gendarmería que previamente también recibió un arreglo floral como amenaza.

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile informó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con el fin de indagar hechos que revisten características de amenazas en contra de personal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

Además, detalló que la institución activó los protocolos de seguridad correspondientes, tanto en el exterior como al interior del recinto, lo que incluyó un operativo de registro y allanamiento en dos módulos y diligencias investigativas.