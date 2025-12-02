Gobierno confirmó retiro de artefactos en Punta Peuco pese a intento judicial de los reos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, abordó la controversia legal generada por los recursos de protección interpuestos por internos del penal ex Punta Peuco.

El secretario de Estado buscó zanjar las dudas respecto a la instrucción del juez de Colina, Carlos Poblete, aclarando el alcance real de las medidas cautelares vigentes en el proceso de reconversión del recinto a un penal común.

Frente a la información sobre una supuesta paralización en el retiro de artefactos como refrigeradores y toldos, el ministro enfatizó que la justicia no ha frenado dichas acciones, limitando la suspensión únicamente al ingreso de paquetería externa.

Gajardo explicó que ésta "es una restricción que se estaba haciendo respecto a las encomiendas. Eso es lo único que está paralizado. Lo otro son acciones que se han interpuesto para, por ejemplo, que no se retiren refrigeradores, toldos; cosas que, en general, no hay en otros establecimientos penales".

El secretario de Estado subrayó que los intentos legales de los reos para conservar estos privilegios no han prosperado en los tribunales, reafirmando la autoridad de Gendarmería para administrar el recinto bajo los estándares generales del sistema penitenciario chileno.

"Por lo mismo, ellos, para que esto no se retirara, interpusieron recursos que han sido declarados inadmisibles. El único recurso declarado admisible de manera parcial fue respecto a las restricciones de las encomiendas, no respecto a lo otro. O sea, Gendarmería tiene que administrar ese establecimiento penal como cualquier establecimiento penal. Es un establecimiento penal común. O sea, entendamos eso", sentenció Gajardo.

Desde el Ejecutivo han insistido en que la transformación del penal, decretada por el Presidente Gabriel Boric, implica el fin de cualquier tratamiento especial. En consecuencia, Gendarmería continuará realizando las adecuaciones operativas necesarias para retirar los artefactos no autorizados y estandarizar el régimen interno, consolidando el paso de Punta Peuco a un recinto penal común y corriente.