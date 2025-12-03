Síguenos:
Intento de motín en cárcel de Temuco dejó a cinco gendarmes heridos

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo

El incidente ocurrió durante un allanamiento en el módulo 2, donde más de 300 internos enfrentaron a los funcionarios con armas cortantes hechizas.

La cantidad de personas en el módulo eran 330 internos versus dos funcionarios.

Cinco funcionarios de Gendarmería resultaron heridos tras el inicio de un motín en el módulo dos de la Cárcel de Temuco, informó la Dirección Regional de Gendarmería.

Los internos, armados con cuchillos y armas cortopunzantes, atacaron a los gendarmes, quienes se encuentran fuera de riesgo vital y recuperándose de sus lesiones.

El dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería, Alexis Fuentes, lamentó los hechos y describió la gravedad de lo ocurrido: "Internos, específicamente del dormitorio número dos, realizan intento de motín grave, abalanzándose a dos funcionarios con elementos cortopunzantes, quienes, ante la inferioridad numérica, estamos hablando de 330 internos versus dos funcionarios, que había en ese momento en el módulo, debieron replegarse".

Tras la emergencia, Gendarmería desplegó un amplio operativo de control dentro del penal, logrando restablecer el orden.

Como medida inmediata, los internos identificados como responsables del motín fueron trasladados a distintos recintos penitenciarios del sur del país.

