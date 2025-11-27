Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Reo que se fugó de Colina II fue detenido en Lo Espejo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Amílcar Lester Olivares Cárdenas permanecía prófugo desde el fin de semana.

 Carabineros

Carabineros lo encontró en la vía pública y el sujeto rehusó identificarse.
Carabineros detuvo esta tarde, durante un procedimiento preventivo en la comuna de Lo Espejo, a un reo que se fugó el domingo desde el Centro Penitenciario Colina 2.

Personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas que efectuaba servicios preventivos en el sector de Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado realizó un control de identidad a un hombre que transitaba por el lugar.

El sujeto rehusó identificarse y, conforme al protocolo, fue trasladado a la 11ª Comisaría para verificar sus datos.

En la unidad policial, se constató que se trataba de Amílcar Lester Olivares Cárdenas, quien mantenía una orden pendiente por ser el reo fugado de Colina 2.

Tras su identificación y detención, el individuo fue llevado a un centro asistencial para la constatación de lesiones, y quedó a disposición del Ministerio Público.

