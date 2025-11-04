Allanan casa de Ángela Vivanco y ordenan detención de su pareja

La Fiscalía y el OS7 de Carabineros llevaron a cabo una serie de allanamientos este martes en el sector oriente de Santiago, en el marco de la investigación conocida como "Caso Muñeca Bielorrusa".

Uno de los tres domicilios intervenidos fue el de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La diligencia se extendió por cerca de una hora y forma parte de una operación más amplia que involucra al círculo cercano de la exmagistrada.

Las autoridades allanaron además las viviendas de Mario Vargas y Eduardo Lagos, junto con ordenar la detención de ambos abogados, además de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco.

Migueles, Vargas y Lagos son investigados por eventuales gestiones vinculadas a nombramientos judiciales, además de posibles pagos irregulares.

El fiscal Marco Muñoz Becker indicó que "la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto con personal del Departamento de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos del OS7 de Carabineros, está dando cumplimiento a una resolución judicial del Séptimo Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago. Dice relación con diligencias de entrada, registro e incautación de diversos inmuebles y también practicar la detención de varias personas".

El persecutor enfatizó que la investigación se encuentra en una etapa activa y reservada.

La causa está vinculada a una investigación por presunto tráfico de influencias. Durante los operativos se incautaron diversos dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, que serán periciados.