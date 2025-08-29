Caso Bruma: Familiares emplazan a la Armada a apurar informe clave

En una reunión que se extendió por casi tres horas en la Fiscalía Regional del Biobío, los familiares de los siete pescadores artesanales desaparecidos en el naufragio de la embarcación Bruma recibieron nuevos antecedentes sobre el avance de la investigación.

El hecho ocurrió la madrugada del 30 de marzo pasado en las cercanías de la isla Santa María, en la comuna de Coronel, cuando la lancha fue colisionada por el pesquero industrial de alta mar Cobra, de propiedad de la empresa Blumar.

Al salir del encuentro, los familiares de las víctimas afirmaron no estar totalmente conformes, aunque sí con un "cierto grado de satisfacción" tras revisar algunas evidencias sobre el choque.

Sin embargo, su principal mensaje fue un emplazamiento directo al fiscal de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada, el capitán de fragata litoral Pedro Herrera, para que acelere la conclusión del informe sumario que realizó la autoridad marítima, ya que es esencial para la formalización del caso.

"No sé qué más está esperando (el fiscal marítimo). Ya están las pruebas más que claras, entonces, es necesario que él agilice a su equipo, demuestre que realmente están comprometidos con nosotros, con el trabajo que se tiene que hacer y dé luego el informe", dijo Catalina Medel, vocera de las familias de la Bruma.

Otro dato clave que se reveló en la reunión es que aún no llega el informe final del FBI estadounidense, que está a cargo de revisar las cámaras al interior del Cobra. A pesar de esto, las familias han podido ver otros videos disponibles y afirman que las pruebas son "contundentes".