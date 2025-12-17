Caso Gatica: Juicio contra Claudio Crespo entró en fase decisiva

El emblemático juicio por el caso de Gustavo Gatica, hoy diputado electo, entró en su fase decisiva tras finalizar este miércoles los alegatos de clausura por parte de los querellantes.

El proceso busca determinar la responsabilidad de Claudio Crespo, excarabinero imputado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras los disparos que dejaron ciego al joven durante el estallido social de 2019.

Las exposiciones finales estuvieron a cargo de la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El cierre de esta etapa fue protagonizado por el exfiscal Carlos Gajardo, abogado de Gatica, quien centró su argumentación en la evidencia de más de 30 videos periciados que, según la querella, demuestran que el disparo de Crespo coincide temporalmente con la lesión de la víctima.

"Los videos muestran con nitidez la forma antirreglamentaria que efectúa los disparos Claudio Crespo, básicamente apuntando hacia el tercio superior de los manifestantes, lo que estaba expresamente prohibido por la reglamentación de Carabineros", sostuvo el abogado a la prensa.

El otrora persecutor insistió en que la normativa obligaba a disparar al tercio inferior del cuerpo y que dicha instrucción fue reiterada por radio a los policías ese mismo día en tres ocasiones: a las 10:00, 12:00 y 15:00 horas.

Además, la parte querellante presentó registros que mostrarían amenazas previas de Crespo a manifestantes, lo que a juicio de Gajardo retrata un "desprecio por el cumplimiento de la normativa".

Defensa de Crespo niega autoría

Por su parte, la defensa de Claudio Crespo ha mantenido una postura firme en la que niega la autoría de los disparos por parte de su representado y rechaza que haya existido un incumplimiento de protocolos.

El abogado defensor Mauricio Bascur cuestionó la existencia de la norma mencionada por los querellantes: "Se ha dicho bastante en relación a que existía normativa expresa que señalaba que los disparos que efectuaba Carabineros tenían que efectuarse al tercio inferior de los manifestantes. Eso es algo que no es real", afirmó.

El jurista adelantó que en su turno de clausura expondrán cuáles eran los protocolos vigentes de uso de la fuerza para demostrar "claramente y de manera positiva, más allá de una imaginación posible, que efectivamente no hay ningún incumplimiento a ningún protocolo por parte del acusado".

La defensa busca desacreditar la tesis del dolo y la vinculación directa de los disparos de Crespo con la ceguera de Gatica.

Esta última fase del juicio continuará el próximo 22 de diciembre, cuando sea el turno de la defensa de entregar sus alegatos de clausura.

Se estima que el proceso concluya definitivamente el 9 de enero, cerrando así uno de los capítulos judiciales más significativos del estallido social, justo antes de que Gustavo Gatica asuma su cargo como parlamentario el 11 de marzo.