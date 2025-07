Caso sicario: Exautoridades llaman a fortalecer identificación de migrantes

Autoridades del Ministerio del Interior plantearon posibles soluciones frente a las dificultades para identificar a extranjeros en situación irregular que dejó al descubierto la excarcelación de Alberto Mejía, presunto sicario del llamado "Rey de Meiggs".

Cabe recordar que este imputado, que permanece prófugo, se identificó con otro nombre al momento de ser procesado, engaño que pasó desapercibido inicialmente porque la asignación de RUT provisorio no está asociada a información biométrica ni a fotografías, y las policías tampoco pueden cruzar sus datos con aquel registro.

En conversación con Meganoticias, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó: "Cuando una persona es detenida, y la policía toma sus huellas y las envía al Registro Civil, éste (verifica si su identidad) está o no, pero no tiene la obligación de incorporar esas huellas en un registro".

"Otra cosa es el registro de ADN, la denominada 'huella criminal', que es el registro de imputados para determinados delitos, y requiere orden judicial, a través de la autorización del Ministerio Público", para que las policías crucen una muestra con la base de datos, puntualizó el secretario de Estado.

Cordero relevó que "por eso hemos estado promoviendo -y el Ministerio Público también- ampliar los ámbitos de investigación autónoma de las policías".

Diseño débil de los criterios de identificación

En este marco, el Gobierno pretende que el Sistema de Seguridad Pública y el Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), cuyo funcionamiento paralelo está previsto para octubre, reduzcan estas brechas administrativas.

No obstante, el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe llamó a ir más allá: "Lo que debiera ocurrir es que, cuando se detenga a un extranjero irregular que no tenga documentación y que no quiera identificarse, o que su país de origen no lo haga, se proceda a la expulsión inmediata".

Lo anterior, "previo registro de sus huellas de identificación, para evitar que frente a cada detención en lugares distintos del país, entregue una identidad distinta", propuso.

Por su parte, el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) subrayó que "medidas como el RUT provisorio, el criterio Valencia o el registro de huellas son acciones que, sin coordinación y sin consecuencias reales para los migrantes clandestinos, obviamente afectan la credibilidad de las instituciones".

En ese sentido, el otrora jefe de gabinete planteó que "las bases de datos deben estar conectadas con alertas inmediatas, y en tiempo real".