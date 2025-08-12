Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Convenios: Fiscalía informó cierre de arista Democracia Viva y prepara acusación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ministerio Público cuenta con un plazo de 10 días para presentar la imputación contra los siete involucrados.

 ATON (referencial)

La Fiscalía Regional de Antofagasta reportó este martes, en el Juzgado de Garantía, el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del caso convenios, con la finalidad de preparar la acusación contra los siete imputados.

El tribunal accedió el 22 de julio a la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de la indagatoria, fijando su audiencia de cierre para esta jornada, consignó La Tercera.

"La Fiscalía de Antofagasta agotó las diligencias y cerró investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios. Con esto, comienza a correr el plazo de 10 días para presentar acusación contra 7 imputados en esta causa", informó el ente persecutor en sus redes sociales.

"Causa madre" del caso convenios

La arista Democracia Viva, considerada la "causa madre" del caso convenios, inició en junio de 2023 luego de que trascendiera que dicha fundación, liderada por Daniel Andrade y vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), recibió tres convenios por 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Uno de los hechos más mediáticos del caso fue la formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, otrora presidenta de RD y expareja de Andrade.

En la causa también se encuentran en calidad de formalizados Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta; y Paz Fuica (exRD), otroraconcejala de la comuna de Antofagasta y exjefa territorial de Catalina Pérez.

Las + leídas
