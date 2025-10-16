Corte de Apelaciones revisa solicitud de desafuero de diputado Joaquín Lavín León

Tras una serie de aplazamientos, este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León (exUDI), investigado por diversos delitos por el Ministerio Público.

El parlamentario está acusado de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

La investigación en su contra tiene tres aristas: la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, dinero que se habría apropiado; la creación de una app con fondos públicos que quedó a nombre de un asesor; y un posible rol de "alcalde en las sombras" en Maipú mientras su esposa Cathy Barriga estaba a cargo del municipio.

Cabe recordar que Barriga también está imputada por diversos delitos, cumpliendo actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.