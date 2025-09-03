Gobierno recalificará la querella que interpuso por el caso Bruma

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que recalificará la querella interpuesta por su cartera en el denominado caso Bruma, después de que esta semana se conocieran nuevos antecedentes de la tragedia marítima, ocurrida a fines de marzo en la comuna de Coronel.

La investigación de un presunto abordaje por parte del buque pesquero Cobra contra la embarcación menor comenzó como un cuasidelito de homicidio, pero la acción legal que impulsan los familiares de las víctimas es la de homicidio con dolo eventual.

El secretario de Estado recordó este miércoles que en abril pasado, el Gobierno "insistió en que esta era una figura dolosa, aunque fuera dolo eventual", la que en su momento fue añadida al delito de omisión de auxilio.

"Como en todas las querellas en las cuales interviene el Ministerio de Seguridad, en la medida en que se agregan más antecedentes, se pueden recalificar, y lo que se está haciendo es en función de los antecedentes que están disponibles en la actualidad", subrayó.

Consultado por el carácter de esta nueva información, Cordero descartó abordarlo en detalle "mientras no ingresemos la actualización de la querella".

Este lunes, se filtraron imágenes de la noche del accidente captadas por el Cobra, en los que se aprecia la luz de la embarcación menor y luego, algunos elementos flotando en el lugar donde estaba previamente.