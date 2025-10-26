Los seis imputados por el crimen de Krishna Aguilera serán formalizados el martes

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realizó este domingo el control de detención del sexto sujeto sospechoso por la desaparición y posterior homicidio de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado esta jornada en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un hombre de 45 años, cuya detención fue ampliada hasta el próximo martes, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para completar diligencias investigativas.

El mismo tribunal ya había aceptado la ampliación de detención de otros cuatro imputados el sábado, por las mismas razones. De esta forma, los seis sospechosos serán formalizados en la misma fecha, bajo la figura penal que cambió de secuestro simple a secuestro con homicidio.

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, detalló que los detenidos conforman "un círculo que está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos y familiares".

"Hay vínculos de carácter sentimental, de dependencia laboral y de familiaridad entre los involucrados. Son antecedentes que dan cuenta de que esto es un círculo de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos", precisó el persecutor.

La Fiscalía Occidente adelantó que durante la audiencia del martes también solicitará la reformalización de Juan Beltrán, principal imputado en el caso.