Primer fiscal del caso Tomás es investigado por presiones a tío abuelo y perito

El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el exfiscal jefe de Arauco José Ortiz por acusaciones surgidas durante el juicio por el denominado "Caso Tomás 2", desarrollado en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.

La decisión del ente se tomó tras escuchar confesiones que involucran penalmente al persecutor, quien fue el primer fiscal a cargo de la investigación por la desaparición de Tomás Bravo, de tres años y siete meses, en la localidad de rural de Caripilún –en la comuna de Arauco-, en febrero de 2021, quien fue encontrado fallecido nueve días después

Para esta nueva causa, la Fiscalía Nacional ha designado al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, para investigar los delitos de abuso contra particulares y obstrucción a la investigación.

Estas acciones legales son consecuencia directa de revelaciones realizadas por el tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar Escobar, quien fue absuelto tras ser acusado por abandono y muerte del pequeño.

Durante el juicio, el entonces imputado declaró que Ortiz lo habría presionado para que se autoinculpara por el delito de homicidio calificado, a cambio de una pena más baja.

Además, a lo largo del juicio, la perito del Servicio Médico Legal (SML) Carla Aldana también reveló que recibió presiones del mismo fiscal para cambiar la causa de muerte que había establecido el organismo.

Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás, quien ha sido crítica del Ministerio Público desde el inicio de la investigación, tanto con Ortiz como con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, reaccionó a estas irregularidades, conocidas durante el juicio, expresando su frustración: "Ahora se supo un montón de negligencias, errores tras errores. Aquí no conseguimos nada más que se demostraran tantas cosas horribles".

"En base a lo que vi en la carpeta de investigación, sabía que todo esto iba a ser un fracaso, porque la fiscal lo hizo todo mal", lamentó.

"Me quisieron transformar en otra persona"

Una visión similar tiene Jorge Escobar Escobar, quien se siente víctima de una persecución.

"Me quisieron, no sé, transformar en otra persona. O sea, que realmente no pillaron cómo culparme. No encontraron pruebas y trataron de buscar pruebas que no eran así, pero no pudieron tampoco", afirmó.

Una vez que concluyan las instancias apelativas, la familia del pequeño Tomás y el propio Jorge Escobar Escobar tienen en el horizonte acciones de carácter civil. El objetivo es buscar una reparación por el daño causado, dada la situación actual en que la investigación penal no ha logrado establecer responsables por la desaparición y muerte del menor.