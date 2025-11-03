Tribunal relajó cautelar de Camila Polizzi, que intensificará su trabajo en Arsmate

El Juzgado de Garantía de Concepción rebajó este lunes la medida cautelar que pesaba sobre Camila Polizzi, principal imputada en la arista Lencería del caso Convenios en la Región del Biobío.

La excandidata a alcaldesa, quien se encontraba bajo arresto domiciliario total desde noviembre de 2023, quedó ahora con arresto domiciliario nocturno.

Polizzi presentó la solicitud de revisión de la medida cautelar después de que la Fiscalía solicitara una condena de ocho años de cárcel en su contra, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue más severo, pidiendo 28 años de presidio.

En la audiencia, el abogado de Polizzi, Francisco García, señaló que su representada cuenta con una oferta de trabajo, y la propia imputada confirmó a la salida del tribunal que se trata de un contrato por seis meses de la plataforma para adultos Arsmate.

Ante la prensa, la acusada se declaró "un poco más tranquila" tras la decisión del juzgado.

"No puedo dar muchos detalles, pero sí estoy trabajando junto a Arsmate, plataforma que ha alojado mi contenido durante este tiempo. Seguirán algunas cosas. Ahora me puedo transportar durante el día, lo que permita que pueda hacer cosas (laborales) en Santiago o en Concepción", indicó Polizzi.

La imputada destacó que "el tribunal ha tenido a la vista todos los antecedentes y se ha considerado también que he cumplido irrestrictamente durante estos dos años (el arresto domiciliario total); por lo tanto, no se necesita una medida tan gravosa para garantizar mi concurrencia al procedimiento que ya está en su término casi".

"El próximo año ya enfrentaremos el juicio oral y esperamos ahí nosotros poder presentar nuestras pruebas para terminar este proceso. Todos tenemos necesidades, sobre todo yo que soy madre de dos niñas, que sostengo sola el hogar y, por lo tanto, eso me da mucha tranquilidad ahora poder sostener a mi familia más tranquila y poder trabajar. Estoy emocionada igual, estoy contenta, quiero llegar a ver a mis niñas a contarles esto", concluyó.

Con esta nueva medida cautelar, Camila Polizzi deberá esperar la audiencia de preparación de juicio oral, programada para inicios de enero del año 2026.