Tribunal revisa medidas cautelares de Camila Polizzi

Camila Polizzi, principal imputada en la arista Lencería del caso Convenios en la Región del Biobío, tiene programada para las 12:30 horas de hoy la audiencia de revisión de medidas cautelares ante el tribunal.

La acusada busca modificar la condición de arresto domiciliario total que mantiene desde noviembre de 2023, en un contexto judicial marcado por las altas penas solicitadas en su contra.

La solicitud de revisión de la medida cautelar se presenta después de que la Fiscalía solicitara una condena de ocho años de cárcel para Polizzi, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue más severo, pidiendo 28 años de presidio.

Ante estas acusaciones, la imputada buscará convencer al tribunal de reducir la intensidad de su cautelar, con el objetivo de poder salir caminando del recinto sin la restricción del arresto total.

Un factor clave que utiliza la defensa para argumentar la necesidad de la modificación es la reciente reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral. Dicha instancia judicial fue aplazada hasta enero del año 2026, lo que implica que Polizzi deberá esperar un período significativamente más largo bajo la actual restricción domiciliaria.