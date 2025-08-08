Condenan a los ocho implicados en el secuestro de empresario en Rancagua

La justicia declaró culpables a los ocho extranjeros implicados en el secuestro extorsivo agravado del empresario Rudy Basualdo, perpetrado el 8 de noviembre de 2023 en la comuna de Rancagua (Región de O'Higgins).

Aquel día, la víctima estuvo retenida por 48 horas en la ciudad de Santa Cruz. Los sujetos -vinculados al Tren de Aragua- exigían 80 millones de pesos para su rescate.

Sin embargo, la familia de Basualdo pagó la mitad. Pese a ello, el empresario fue liberado.

Por este hecho, los individuos fueron condenados por asociación criminal, porte ilegal de armas y secuestro extorsivo agravado, en un juicio reservado que duró más de un mes.

"Lo rescatable del fallo es que reconoce que hay una asociación criminal respecto de todas las personas que concurrieron como imputados a este juicio oral", dijo el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes.

"Se acreditó que, al menos, (los culpables) estaban constituidos para este secuestro desde hace dos meses antes y que la extorsión se extendió más allá de la liberación hasta el mes de diciembre de 2023", agregó.

"Fiscalía tuvo que adoptar medidas de protección inéditas para la víctima y la familia de la víctima", recordó Fuentes, que también resaltó la condena por "secuestro extorsivo agravado, que, en su tipo, es el más grave en el ordenamiento jurídico nacional por el daño patrimonial y la afectación de daño psicológico del afectado y de sus cercanos".

El Ministerio Público pidió penas que superan los 370 años, pero podrían ser rebajados a más de 200 porque no se configuró el delito de robo con intimidación, entre otros argumentos de la justicia.

La sentencia se conocerá el lunes 25 de agosto.